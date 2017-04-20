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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор рассказал о ситуации по заболеваемости бешенством в области

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году в Самарской области зарегистрировано 18 случаев бешенства среди животных

Самыми неблагополучными в прошедшем году стали Ставропольский район, где зарегистрировано три случая бешенства, а также Большеглушицкий, Кошкинский, Шенталинский районы и Самара, где зарегистрировано по два случая.

За истекший период 2017 года в Самарской области наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по бешенству. Так, с января по апрель зарегистрирован один случай бешенства у домашней собаки в Нефтегорском районе. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 12 случаев заболевания бешенством среди животных.

Больше всего повреждений в этом году нанесли домашние и безнадзорные собаки — 61,1% (1062 случая), в меньшей степени кошки — 35,5% (618 случаев), дикие животные — 2,3% (41 случай), сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, домашние птицы) — 1% (17 случаев). В 2016 году ситуация складывалась аналогичным образом: основное количество повреждений было нанесено домашними и безнадзорными собаками — 60,5% (1547 случаев).

Количество пострадавших от укусов животными, обратившихся в лечебные учреждения области за истекший период 2017 года составило 1738 человек, из них 331 случай приходится на детей до 14 лет, что меньше уровня прошлого года на 820 случаев или 47,2% (2558 пострадавших от укусов животными за аналогичный период 2016 года, из них 499 детей до 14 лет), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

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