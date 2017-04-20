В Самарской области сохранится холодная дождливая погода

В ближайшие дни в регионе продолжится похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 21 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -1 ... -6 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит +2 ... +7 °C. Ветер западный 7-12 м/с.
В субботу, 22 апреля, ночью осадков не ожидается, столбик термометра опустится от -0 до -5 °C. Днем облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Воздух прогреется от +4 до +9 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.
В воскресенье, 23 апреля, местами также пройдут небольшие осадки. Ночью похолодает от -2 до +3 °C, днем потеплеет от +8 до +13 °C. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"