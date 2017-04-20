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Сотовая связь Транспорт и связь

Жители Самарской области смогут стать новыми лицами Tele2

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проведет 21 апреля традиционную акцию "День открытых людей". В этот день жители Самарской области смогут не только получить консультацию от топ-менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе "Без звезд в рекламе", победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

"День открытых людей" пройдет в салонах связи оператора в Самаре, Тольятти и Отрадном. В течение всего дня топ-менеджеры и специалисты различных департаментов ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки "Мой".

Подключать новых абонентов и отвечать на вопросы посетителей фирменных магазинов оператора будут коммерческий директор самарского филиала Tele2 Ольга Лукина и технический директор филиала Максим Бутаков.

Акция "День открытых людей", в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс "Без звезд в рекламе" для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или "ВКонтакте" с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_3. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Акция "День открытых людей" состоится в следующих салонах связи:

г. Самара, ул. Кирова, 147, ТЦ "Вива Лэнд";

г. Самара, ул. Ново Садовая, 349 "А";

г. Самара, ул. Аэродромная, 47"А";

г. Самара, ул. Московское шоссе, 5;

г. Самара, ул. Революционная, 133;

г. Самара, ул. Ленинградская, 69;

г. Самара, ул. Дыбенко, 30;

г. Самара, ул. Кирова/Стара-Загора, 283;

г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6;

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21;

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 17;

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 52 "А";

г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57;

г. Отрадный, ул, Советская, 95 "А".

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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