Жители Самарской области смогут стать новыми лицами Tele2

Tele2 проведет 21 апреля традиционную акцию "День открытых людей". В этот день жители Самарской области смогут не только получить консультацию от топ-менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе "Без звезд в рекламе", победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

"День открытых людей" пройдет в салонах связи оператора в Самаре, Тольятти и Отрадном. В течение всего дня топ-менеджеры и специалисты различных департаментов ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки "Мой".

Подключать новых абонентов и отвечать на вопросы посетителей фирменных магазинов оператора будут коммерческий директор самарского филиала Tele2 Ольга Лукина и технический директор филиала Максим Бутаков.

Акция "День открытых людей", в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс "Без звезд в рекламе" для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или "ВКонтакте" с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_3. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Акция "День открытых людей" состоится в следующих салонах связи:

г. Самара, ул. Кирова, 147, ТЦ "Вива Лэнд";

г. Самара, ул. Ново Садовая, 349 "А";

г. Самара, ул. Аэродромная, 47"А";

г. Самара, ул. Московское шоссе, 5;

г. Самара, ул. Революционная, 133;

г. Самара, ул. Ленинградская, 69;

г. Самара, ул. Дыбенко, 30;

г. Самара, ул. Кирова/Стара-Загора, 283;

г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6;

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21;

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 17;

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 52 "А";

г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57;

г. Отрадный, ул, Советская, 95 "А".