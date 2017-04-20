Тольяттинский яхтсмен Дмитрий Лаздин выиграл "бронзу" международной регаты

На озере Гарда в Италии прошла престижная регата класса "Оптимист" Lake Garda Optimist Meeting. Соревнования состоялись в 35-й раз с участием рекордного числа яхт — 1063. Бронзовым призером регаты стал тольяттинец Дмитрий Лаздин.
Из-за большого числа участников Lake Garda Optimist Meeting регулярно попадает в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая масштабная регата для яхт одного класса. В 2017 году в соревнованиях приняли участие 1063 яхты из 30 стран, тем сам, были улучшены показатели 2012 года — 1055 яхт. В соревнованиях традиционно принимают участие кадеты и юниоры.
Победителем Lake Garda Optimist Meeting среди юниоров стал американец Стивен Бэйкер. На втором месте Флориана Краусса из Германии. 14-ти летний Дмитрий Лаздин (воспитанник СШОР № 1) завоевал бронзовую медаль, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...
а заявки можно подать на участие?