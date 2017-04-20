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Тольяттинский яхтсмен Дмитрий Лаздин выиграл "бронзу" международной регаты

РИМ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На озере Гарда в Италии прошла престижная регата класса "Оптимист" Lake Garda Optimist Meeting. Соревнования состоялись в 35-й раз с участием рекордного числа яхт — 1063. Бронзовым призером регаты стал тольяттинец Дмитрий Лаздин.

Из-за большого числа участников Lake Garda Optimist Meeting регулярно попадает в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая масштабная регата для яхт одного класса. В 2017 году в соревнованиях приняли участие 1063 яхты из 30 стран, тем сам, были улучшены показатели 2012 года — 1055 яхт. В соревнованиях  традиционно принимают участие кадеты и юниоры.

Победителем Lake Garda Optimist Meeting среди юниоров стал американец Стивен Бэйкер. На втором месте Флориана Краусса из Германии. 14-ти летний Дмитрий Лаздин (воспитанник СШОР № 1) завоевал бронзовую медаль, сообщает министерство спорта Самарской области.

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