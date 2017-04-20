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Преступления Происшествия

В Самаре задержана участница группы хакеров, похищавших деньги с чужих счетов с помощью "троянов"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники отдела "К" МВД по Чувашской республике задержали 27-летнюю жительницу Уфы, входившую в межрегиональную группу злоумышленников, похищавших деньги с чужих счетов при помощи рассылки троянских вирусов.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе МВД по Чувашской республике, операция по задержанию злоумышленников проводилась сотрудниками отдела "К" республиканского МВД одновременно на территории Башкортостана, Свердловской и Самарской областей.

"По данным следствия, подозреваемые рассылали на мобильные телефоны вредоносные программы. В последующем, используя полученные с помощью "троянов" данные банковских карт граждан, похищали со счетов денежные средства", — сообщила в четверг 20 апреля на сайте своего ведомства официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полицейских, группа, состоявшая из пяти человек, начала действовать в 2015 году. Ее предполагаемыми организаторами являлись жители Уфы, там же проживал технический специалист.

Двое непосредственных исполнителей были задержаны оперативниками в Екатеринбурге и Самаре.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ и частью 2 статьи 273 УК РФ.

В настоящее время подозреваемые доставлены в Чувашию. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По имеющейся информации, злоумышленники действовали на территории всей России. Только в Чувашии сообщения от них получили как минимум 3 тыс. человек.

По данным МВД РФ, в ходе обысков у задержанных изъято 20 компьютеров и ноутбуков, порядка 4 тыс. сим-карт, 65 сотовых телефонов, 13 банковских карт и другие технические устройства, предназначенные для рассылки вредоносных сообщений.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе МВД по Чувашской республике, задержанная в Самаре жительница Уфы непосредственно занималась рассылкой вредоносного программного обеспечения.

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