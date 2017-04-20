В Самаре подведут первые итоги строительства многопрофильного госпиталя в Самаре

21 апреля губернатор Самарской области Николай Меркушкин и генеральный директор ГК "Мать и дитя", академик РАН Марк Курцер побывают на строительной площадке многопрофильного клинического госпиталя, чтобы оценить темп производимых работ и подвести промежуточные итоги крупного инвестиционного проекта.

Новый госпиталь возводится в соответствии с инвестиционным меморандумом, подписанным правительством региона и ЗАО "Медицинская компания ИДК" (Группа компаний "Мать и дитя") в 2014 году. До конца апреля будут завершены работы по возведению коробки здания (6 этажей). Уже приступили к внутренним перегородкам и прокладке коммуникаций. Строительство госпиталя, общая площадь которого составит 15 000 кв. м, идет согласно графику. Здесь планируется разместить акушерское отделение с родильным блоком, хирургическое, урологическое, педиатрическое и поликлиническое отделения для взрослых и детей, лечебно-диагностический центр, отделение ЭКО и лабораторию, где будут проводиться более 1000 видов анализов. Мощности госпиталя позволят ежегодно принимать до 2 000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и организовать 150 000 амбулаторных посещений.

"Мы хорошо знаем рынок Самарской области, где успешно работает пять наших клиник, и видим перспективы спроса на высокотехнологичные услуги нового госпиталя. В основе его деятельности будет лежать забота о женщинах и детях, однако хирургическое и поликлиническое отделения, а также ЛДЦ будут оказывать услуги мирового уровня для всех членов семьи", — отметил глава Группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.

Строительство многопрофильного госпиталя началось в 2016 году и ведется при сопровождении ряда министерств и ведомств региона. Поэтому строительную площадку вместе с Николаем Меркушкиным и Марком Курцером посетят вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов и ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.

В рамках двухдневного визита в Самару Марк Курцер примет участие еще в нескольких мероприятиях. В их числе — научно-практическая конференция "Репродуктивное здоровье: современные медицинские технологии". Представители Минздрава и работники медицинских учреждений обсудят актуальные методики лечения гинекологических заболеваний, современные репродуктивные технологии, изучат передовой опыт коллег. Кроме этого, Марк Курцер проведет встречу с бизнес-сообществом Самары и посетит организованный медицинской компанией ИДК фестиваль для беременных, где ответит на вопросы будущих мам.