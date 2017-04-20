Областная казна пополнится на 358,3 млн рублей

На пленарном заседании думы 20 апреля в двух чтениях приняты поправки в закон "Об областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов". Изменения касаются дополнительных безвозмездных поступлений.

Как рассказал председатель правительства — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев, регион получил 358,3 млн руб. из федерального бюджета.

С их учетом параметры облбюджета-2017 изменятся и составят: доходы — 147,4 млрд руб., расходы — 150,7 млрд руб. и дефицит — 3,3 млрд рублей. Из них 325,4 млн руб. направят на подготовку чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Кроме того, часть средств пойдет на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Разработчики закона также предлагают перераспределить расходы по линиям некоторых ведомств. Например, будут снижены затраты на обслуживание госдолга в связи с досрочным погашением ранее привлеченных кредитов. За счет этих средств для Тольятти приобретут в лизинг 40 троллейбусов, а для Самары — в рамках подготовки к ЧМ-2018 новые трамвайные вагоны. На это выделят 155,1 млн и 72,7 млн рублей соответственно.

Выделят средства на покупку нежилых помещений в Самаре для размещения в них детского отделения городской стоматологической поликлиники и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Южный город, а также на расчистку озера Банное в с. Сергиевск Сергиевского района. Это необходимо из-за того, что в населенном пункте есть опасность подтопления 27 домов в период паводка.

Кроме того, министр отметил, что по линии регионального министерства энергетики и ЖКХ планируется больше выделить средств на ремонт объектов историко-культурного наследия и многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов. Это позволит охватить работами 294 здания вместо 25.

Министерству здравоохранения Самарской области также предусматриваются дополнительные ассигнования. Их планируется потратить на ремонт трех лечебных учреждений, в том числе городской клинической больницы № 2 им. Семашко, а также на приобретение трех модульных медицинских пункта.

"Мы рассмотрели вопрос увеличения доходной части бюджета Самарской области. Более 330 млн рублей поступило из федерального бюджета. Большая часть этих средств пойдет на подготовку проведения ЧМ-2018. Кроме того, будут увеличены стимулирующие субсидии для Тольятти и Кинеля", — отметил председатель губдумы Виктор Сазонов.