В 2016 году от ВИЧ в Самарской области умерло более 1,2 тыс. человек

В 2016 г. от ВИЧ в Самарской области умерло 1243 человека, что на 18% больше, чем в 2015 г., сообщается в "Докладе о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории региона в 2016 году".

Документ подготовлен аппаратом Уполномоченного по правам человека в области и опубликован 20 апреля 2017 года.

Согласно сведениям, предоставленным региональным министерством здравоохранения, на 31 декабря 2015 г. в регионе инфицировано ВИЧ было 34,5 тыс. человек. Спустя год данный показатель составил 34,3 тыс. человек, что составляет порядка 1,3% от численности жителей Самарской области в возрасте до 59 лет.

За истекший 2016 г. было впервые выявлено 3,3 тыс. ВИЧ-инфицированных, что сопоставимо с аналогичными данными как за 2015 г. (3,4 тыс.), так и за 2014 г. (3,6 тысячи). Приведенный показатель имеет тенденцию к снижению.