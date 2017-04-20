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Муниципалитеты Власть и политика

В Сызрани подвели итоги исполнения бюджета за 2016 год

СЫЗРАНЬ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, на официальном сайте городской администрации опубликованы данные об исполнении городского бюджета за прошлый год.

В итоге доходы города составили 2,34 млн рублей, расходы — 2,31 млн рублей.За счет привлечения целевых средств из вышестоящих бюджетов и корректировки собственных источников доходы увеличились в 1,2 раза или на 458,1 млн руб., расходы — в 1,3 раза или на на 496,5 млн. руб. по сравнению с запланированными.

При запланированном дефиците в объеме 26 млн руб. при исполнении бюджета за счёт всех финансовых источников сложился профицит в сумме 27,9 млн рублей.

Объем собранных с территории города налогов по сравнению с 2015 годом увеличился на 36,2% (7,2 млрд рублей).

В рейтинге муниципальных образований Самарской области по обеспеченности населения налоговыми и неналоговыми доходами Сызрань занимает 5 место. Бюджетная обеспеченность на душу населения в 2016 году составила 7,3 тыс. рублей. 1 место — Самара (11,5 тыс. руб.), 2 место — Новокуйбышевск (10,9 тыс. руб.), 3 место — Отрадный (8,6 тыс. руб.), 4 место — Тольятти (8,4 тыс. руб.).

Основные статьи расходов городского бюджета — это производственная и социальная сферы
Производственная сфера включает в себя две отрасли бюджета "Жилищно-коммунальное хозяйство" и "Национальную экономика".

Расходы на ЖКХ исполнены в объеме 518,7 млн руб., "Национальная экономика" — 498,9 млн рублей.
На социальную сферу пришлось 37% расходов бюджета или 862,3 млн руб., в т. ч. по разделам "Образование" исполнение составляет 417,8 млн руб., "Культура, кинематография" — 226,7 млн руб., "Социальная политика" — 135,7 млн руб. и "Физическая культура и спорт" — 82,1 млн рублей.

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