Эксперты назвали три верных признака определения фальшивых купюр

В Самарской области с начала 2017 г. изъяли 317 поддельных купюр, подавляющее большинство из них (239 штук) — номиналом 5000 рублей. Что делать, если вам с руки попала подделка, и как ее "узнать в лицо", рассказали в самарской полиции.

Десятки, если не сотни купюр "кучкой" лежат на столе. Но это отнюдь не кабинет банкира, а рабочее место обычного эксперта-криминалиста. К сожалению, все это богатство — фальшивки.

"Смотрите, вот у этой купюры номиналом тысяча рублей в инфракрасном освещении видна вся картинка, а вот вам для сравнения настоящая купюра, у нее светится лишь сам памятник, — показывает эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области Алексей Ожерельев. — Конечно, у купюр разного года выпуска защитные знаки различаются. Чаще подделывают "старые" купюры, потому что на новых больше защитных элементов. Изготавливают их на обычных струйных или лазерных принтерах, все зависит от квалификации фальшивомонетчика. 100 и 500 руб. некоторые самарские умельцы пытаются и у себя дома распечатать. 1000 и 5000 рублей в общем-то тоже делаются на принтере, но используется при этом специальная многослойная бумага".

По секрету в полиции рассказали, что в основном фальшивки идут к нам из Северокавказского региона транзитом через Москву. Причем качество подделок с каждым годом улучшается. По оценкам специалистов, фальшивая 5000 банкнота может стоить до 2500 рублей. Зато там будут все ухищрения типа водяных знаков, защитной нити и даже меток для слепых. В этой ситуации даже самый опытный продавец, у которого в руках побывали сотни тысяч купюр, может обмануться, особенно если спешит. Судя по статистике, у каждого человека хотя бы раз в жизни в руках побывала фальшивка.

"Лично я всегда ношу с собой маленькую лупу и смотрю на микротекст, который на поддельных денежных купюрах лишь имитирован, а потому его невозможно прочитать, — признался начальник отдела криминалистических экспертиз, учетов и осмотров мест происшествий ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области Петр Амелин. — Но есть и более простые способы: пока еще у нас не научились подделывать кип-эффект: это виньетка такая, на которой должны появляться буквы "РР", то есть российский рубль. Кроме того, на фальшивых денежных купюрах номера делаются лазерным принтером, поэтому краска на месте смятия начинает осыпаться".

В быту девушкам можно посоветовать слегка потереть ногтями номер купюры. У настоящей он вдавлен внутрь. У фальшивой может начать осыпаться.

Если вы обнаружили поддельную купюру, то ее надо нести в банк или в полицию. К сожалению, ее у вас заберут безвозвратно, ничего не отдав взамен. По словам полицейских, данный факт подталкивает людей к тому, чтобы побыстрее избавить от фальшивки. Однако так они становятся сбытчиками, а ст. 186 УК РФ "Изготовление, перевозка и сбыт поддельных денег" является тяжкой и предусматривает лишение свободы вплоть до 15 лет.

В 2016 г. у нас в регионе преступлений по этой статье было зарегистрировано более 1500, из них раскрыто 20,9%, в то время как средняя раскрываемость по ПФО составляет 7,4%, а по России — 5,7%.

За три месяца 2017 г. в Самарской области уже выявлено 306 преступлений по ст. 186 УК РФ и изъято 317 поддельных купюр, в основном это 5000 (239 штук) и 1000 (59 штук) рублей.

"В январе 2017 года мы пресекли деятельность преступной группы, которая сбывала фальшивые деньги на территории Самары, в основном в магазинах "Магнит", пострадало не менее 45 точек, — рассказал начальник отделения по борьбе с фальшивомонетничеством пятого оперативного отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Денис Сельцин. — Чуть позже мы поймали другую группу из четырех человек, которые сбывали деньги на рынке в Тольятти".

По словам полицейских, чтобы в магазинах минимизировать риски, можно приобрести автоматические детекторы с интеллектуальным антистокс-контролем, их стоимость — около 10 тыс. рублей. Такой прибор исключает возможность человеческого фактора. Ведь когда кассир "просвечивает" купюру в ультрафиолете и инфракрасном излучении, человека можно отвлечь, поторопить и другое. Прибор же просто не примет фальшивку.