Двух человек с инсультами эвакуировали из с. Рождествено

В четверг, 20 апреля, сотрудники поисково-спасательного подразделения "Центральная" эвакуировали двух человек из с. Рождествено. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 10:00 помощь потребовалась 63-летней женщине, у которой медики диагностировали инсульт. В 10:35 спасательный катер доставил пострадавшую на спасательную станцию на левом берегу Волги, где ее передали врачам "скорой помощи".

Второй вызов поступил в 14:00. Срочная госпитализация была необходима 65-летнему мужчине, у которого также произошел инсульт. В 14:30 его на территории спасательной станции передали бригаде врачей.