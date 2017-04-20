Самарского полицейского задержали при получении денег от обвиняемого в разбое

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного ОВиРП по Промышленному району ОЭБ и ПК городского У МВД России. Его подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2017 г. правоохранитель у здания отдела полиции получил 35 тыс. рублей. За эти деньги он обещал обвиняемому в разбое помочь с переквалификацией его статьи на менее тяжкую ст. 330 УК РФ "Самоуправство". При этом, как сообщает СУ СК, реальной возможности выполнить обещанное полицейский не имел. Оперуполномоченного задержали сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денег. Расследование уголовного дела продолжается.