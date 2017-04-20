Самое интересное из последнего эфира с губернатором

В среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин более полутора часов отвечал на вопросы в эфире телеканала "Россия 24. Самара". Речь шла о борьбе с коррупцией, строительстве жилья, соцобъектов и дорог, привлечении инвестиций и средств из федерального бюджета, участии общественных советов в наведении порядка "на земле" и многом другом.
Предлагаем выжимку по трем темам, показавшимся нам наиболее интересными.
Почему главой Тольятти стал Сергей Анташев, и какие задачи перед ним стоят.
Как связано наведение порядка в сфере социальных льгот с криминальными разборками и проплаченными митингами.
Почему деструктивным силам не удастся создать в регионе ситуацию нестабильности.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.