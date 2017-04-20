16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольятти будет выделено 250 млн руб. на внутриквартальные дороги и 85 млн руб. на спортивные объекты Самое интересное из последнего эфира с губернатором Глава региона: "АФК "Система" может построить в Самарской области до 10 молочных комплексов" Губернатор: "Недобросовестными управляющими компаниями будут заниматься правоохранительные органы" Губернатор: "Наш регион - лидер по темпам роста инвестиций в основной капитал"

Губернатор Власть и политика

Самое интересное из последнего эфира с губернатором

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати

В среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин более полутора часов отвечал на вопросы в эфире телеканала "Россия 24. Самара". Речь шла о борьбе с коррупцией, строительстве жилья, соцобъектов и дорог, привлечении инвестиций и средств из федерального бюджета, участии общественных советов в наведении порядка "на земле" и многом другом.

Предлагаем выжимку по трем темам, показавшимся нам наиболее интересными.

Почему главой Тольятти стал Сергей Анташев, и какие задачи перед ним стоят.

Как связано наведение порядка в сфере социальных льгот с криминальными разборками и проплаченными митингами.

Почему деструктивным силам не удастся создать в регионе ситуацию нестабильности.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Губернатор поздравил жителей области с Днем космонавтики

Губернатор поздравил жителей области с Днем космонавтики

В Самаре состоялся форум, посвященный празднованию юбилеев ветеранских организаций

В Самаре состоялся форум, посвященный празднованию юбилеев ветеранских организаций

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30