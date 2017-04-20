Самое интересное из последнего эфира с губернатором

В среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин более полутора часов отвечал на вопросы в эфире телеканала "Россия 24. Самара". Речь шла о борьбе с коррупцией, строительстве жилья, соцобъектов и дорог, привлечении инвестиций и средств из федерального бюджета, участии общественных советов в наведении порядка "на земле" и многом другом.

Предлагаем выжимку по трем темам, показавшимся нам наиболее интересными. Почему главой Тольятти стал Сергей Анташев, и какие задачи перед ним стоят. Как связано наведение порядка в сфере социальных льгот с криминальными разборками и проплаченными митингами. Почему деструктивным силам не удастся создать в регионе ситуацию нестабильности.