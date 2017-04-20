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Губернатор Власть и политика

Тольятти будет выделено 250 млн руб. на внутриквартальные дороги и 85 млн руб. на спортивные объекты

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с недавно избранным главой Тольятти Сергеем Анташевым,который сообщил о первых шагах в новой должности. Глава региона поддержал начинания и рассказал о принятом решении по выделению средств областного бюджета на благоустройство города.

В начале беседы глава региона поинтересовался первоочередными задачами, к решению которых приступил Сергей Анташев. Руководитель Тольятти сообщил, что в настоящее время формируется кадровый состав администрации.

"Рассматривается несколько вариантов: создание блока по развитию, возможно, будет зам по этому направлению, усиление работы с молодежью, повышение статуса этого направления. При этом мы понимаем, что предстоит сократить численность сотрудников администрации. Этот вопрос будет курировать новый руководитель управления по кадрам", — представил планы Анташев. 

Также глава Автограда рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, производящей стальные радиаторы, которая с июня начнет работать на территории ОЭЗ: "К началу 2018 года они выйдут на полную мощность и создадут около 100 рабочих мест".

Сергей Анташев сообщил, что Тольятти нуждается в решении вопроса с ремонтом внутриквартальных дорог и строительстве новых спортобъектов. Губернатор поддержал данные инициативы.

"На внутриквартальные дороги будет выделено дополнительно 250 млн рублей. Окончательно решен вопрос по 85 млн рублей на 17 комплексных спортивных площадок, которые будут находиться во дворах или при школах. Стоит задача в течение двух лет в рамках программы подготовки к празднованию 50-летия АвтоВАЗа полностью решить задачу по данным спортобъектам, — обозначил приоритеты губернатор. — В этом году может быть будет 20-25 таких площадок, всего планируется 60-70".

Также глава региона проинформировал, что принято решение о выделении дополнительных 15 млн рублей на строительство здания Поволжского православного института.

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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