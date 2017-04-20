16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор: "Общественные советы станут центрами власти на местах" Тольятти будет выделено 250 млн руб. на внутриквартальные дороги и 85 млн руб. на спортивные объекты Самое интересное из последнего эфира с губернатором Глава региона: "АФК "Система" может построить в Самарской области до 10 молочных комплексов" Губернатор: "Недобросовестными управляющими компаниями будут заниматься правоохранительные органы"

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Общественные советы станут центрами власти на местах"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати

В четверг, 20 апреля, губернатор Николай Меркушкин в рамках совещания-семинара Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" поздравил руководителей городов и районов региона с Днем местного самоуправления и вручил удостоверения недавно избранным главам муниципалитетов.

Губернатор: "Общественные советы станут центрами власти на местах" Губернатор: "Общественные советы станут центрами власти на местах"
Фото: Андрей Савельев

Губернатор подчеркнул, что профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов в России отмечается четвертый год, но только в Самарской области он празднуется масштабно.

"Для нас этот день особый. Мы ежегодно в неформальной обстановке обмениваемся мнениями, делимся проблемами, говорим об инициативах, которые позволяют региону развиваться", — обратился в главам муниципалитетов Николай Меркушкин.

Он отметил, что в стране система местного самоуправления находится в стадии формирования, но уже создана основа для ее дальнейшего совершенствования. Сейчас самое важное и для крупных городов, и для сельских территорий — вовлечь в общественные процессы людей, заинтересовать их и наладить эффективную обратную связь.

Губернатор обратил внимание, что все присутствующие на совещание главы были избраны на конкурсной основе: кандидатов рекомендовали комиссии, куда входят губернатор, представители правительства Самарской области, местных парламентов, уважаемые в регионе люди.

"При такой системе отбора кандидатов участвуют самые достойные, авторитетные люди, имеющие огромный управленческий и жизненный опыт. Они несут ответственность за того человека, который возглавил муниципалитет. Не меньшая ответственность у главы — он понимает, что его кандидатуру рекомендовали уважаемые в регионе люди", — сказал Николай Меркушкин, добавив, что такой подход должен, прежде всего, настроить местную власть на активную и конструктивную работу на благо территории.

Он отметил, что для более плодотворной работы необходимо в созидательные процессы активно вовлекать население. На это направлена, прежде всего, работа по созданию общественных советов. В Самарской области эта система уже была опробована в Отрадном, Новокуйбышевске, определенные наработки по созданию общественных советов имеются в Тольятти.

"Опыт показал: они играют немаловажную роль в решение проблем людей по месту жительства", — отметил глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул: сейчас в Самаре началась активная работа по формированию общественных советов — центров власти на местах, которые должны реально решать проблемы территорий.

"Чтобы это заработало по-настоящему, мы должны вовлечь население в решение насущных вопросов. Важно найти такие формы взаимодействия, которые будут с большей отдачей работать на население", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что формирование советов в областной столице станет завершением реформы местного самоуправления, целью которой является приближение власти к жителям.

В Самаре должно быть создано 355 общественных советов микрорайонов, объединяющих 2,5-3 тыс. жителей. Через ОСМ, через избранных районных депутатов жители будут решать вопросы, которые их волнуют — ЖКХ, капитальные ремонты домов и подъездов и др.

Советы получат определенные полномочия, например, будут участвовать в утверждении смет, контролировать работы по благоустройству, председатель ОСМ получит право подписи в акте приема-сдачи.

"Сейчас главная задача, чтобы люди это восприняли, включились в работу и участвовали во всех мероприятиях и инициативах", — сказал Николай Меркушкин.

Также на заседании обсудили вопросы сельских территорий. В частности, губернатор посоветовал главам районов активнее создавать на территориях "точки роста", а также вести грамотную, конкретную работу.

"Все мы должны быть истинными патриотами, делать реальные дела и гордиться тем, что сделано, и чтобы этим гордились люди", — резюмировал Николай Меркушкин.

В завершении встречи Николай Меркушкин вручил недавно избранным руководителям муниципалитетов удостоверения глав городов и районов. "Красные корочки" получили Сергей Анташев (Тольятти) и Виталий Ащепков (Чапаевск), Валерий Ятманкин (Исаклинский район), Юрий Рябов (Похвистневский район), Наталья Павлова (Елховский район) и Евгений Макридин (Волжский район). В честь 55-летия почетную грамоту губернатор вручил главе Шенталинского района Александру Лемаеву.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Губернатор поздравил жителей области с Днем космонавтики

Губернатор поздравил жителей области с Днем космонавтики

В Самаре состоялся форум, посвященный празднованию юбилеев ветеранских организаций

В Самаре состоялся форум, посвященный празднованию юбилеев ветеранских организаций

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30