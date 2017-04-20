Губернатор: "Общественные советы станут центрами власти на местах"

В четверг, 20 апреля, губернатор Николай Меркушкин в рамках совещания-семинара Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" поздравил руководителей городов и районов региона с Днем местного самоуправления и вручил удостоверения недавно избранным главам муниципалитетов.

Губернатор подчеркнул, что профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов в России отмечается четвертый год, но только в Самарской области он празднуется масштабно.

"Для нас этот день особый. Мы ежегодно в неформальной обстановке обмениваемся мнениями, делимся проблемами, говорим об инициативах, которые позволяют региону развиваться", — обратился в главам муниципалитетов Николай Меркушкин.

Он отметил, что в стране система местного самоуправления находится в стадии формирования, но уже создана основа для ее дальнейшего совершенствования. Сейчас самое важное и для крупных городов, и для сельских территорий — вовлечь в общественные процессы людей, заинтересовать их и наладить эффективную обратную связь.

Губернатор обратил внимание, что все присутствующие на совещание главы были избраны на конкурсной основе: кандидатов рекомендовали комиссии, куда входят губернатор, представители правительства Самарской области, местных парламентов, уважаемые в регионе люди.

"При такой системе отбора кандидатов участвуют самые достойные, авторитетные люди, имеющие огромный управленческий и жизненный опыт. Они несут ответственность за того человека, который возглавил муниципалитет. Не меньшая ответственность у главы — он понимает, что его кандидатуру рекомендовали уважаемые в регионе люди", — сказал Николай Меркушкин, добавив, что такой подход должен, прежде всего, настроить местную власть на активную и конструктивную работу на благо территории.

Он отметил, что для более плодотворной работы необходимо в созидательные процессы активно вовлекать население. На это направлена, прежде всего, работа по созданию общественных советов. В Самарской области эта система уже была опробована в Отрадном, Новокуйбышевске, определенные наработки по созданию общественных советов имеются в Тольятти.

"Опыт показал: они играют немаловажную роль в решение проблем людей по месту жительства", — отметил глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул: сейчас в Самаре началась активная работа по формированию общественных советов — центров власти на местах, которые должны реально решать проблемы территорий.

"Чтобы это заработало по-настоящему, мы должны вовлечь население в решение насущных вопросов. Важно найти такие формы взаимодействия, которые будут с большей отдачей работать на население", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что формирование советов в областной столице станет завершением реформы местного самоуправления, целью которой является приближение власти к жителям.

В Самаре должно быть создано 355 общественных советов микрорайонов, объединяющих 2,5-3 тыс. жителей. Через ОСМ, через избранных районных депутатов жители будут решать вопросы, которые их волнуют — ЖКХ, капитальные ремонты домов и подъездов и др.

Советы получат определенные полномочия, например, будут участвовать в утверждении смет, контролировать работы по благоустройству, председатель ОСМ получит право подписи в акте приема-сдачи.

"Сейчас главная задача, чтобы люди это восприняли, включились в работу и участвовали во всех мероприятиях и инициативах", — сказал Николай Меркушкин.

Также на заседании обсудили вопросы сельских территорий. В частности, губернатор посоветовал главам районов активнее создавать на территориях "точки роста", а также вести грамотную, конкретную работу.

"Все мы должны быть истинными патриотами, делать реальные дела и гордиться тем, что сделано, и чтобы этим гордились люди", — резюмировал Николай Меркушкин.

В завершении встречи Николай Меркушкин вручил недавно избранным руководителям муниципалитетов удостоверения глав городов и районов. "Красные корочки" получили Сергей Анташев (Тольятти) и Виталий Ащепков (Чапаевск), Валерий Ятманкин (Исаклинский район), Юрий Рябов (Похвистневский район), Наталья Павлова (Елховский район) и Евгений Макридин (Волжский район). В честь 55-летия почетную грамоту губернатор вручил главе Шенталинского района Александру Лемаеву.