Гандбольная "Лада" обыграла московский "Луч" В первом матче ¼ финала — 29:24

В четверг, 20 апреля, в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Москве "Лада" обыграла "Луч" — 29:24.

"Я думал, если честно, что в Москве полегче придется. Тяжело игралось не потому, что соперник очень сильный. Просто нам, видимо, подавай кого-нибудь типа "Барселоны" в футболе, чтобы не наступать на одни и те же грабли и не чувствовать заранее, что мы сильнее. Любого противника надо уважать. Когда ему терять нечего, он играет в свое удовольствие. Так действовал и "Луч". За весь матч он не вышел в лидеры ни разу. Но, уступая два-три и даже четыре мяча, то и дело нас догонял. Мы сами позволяли это делать. Сыграли слабо, не так, как ожидалось. В медленный гандбол играть ни с кем нельзя", — приводит слова наставника "Лады" Левона Акопяна официальный сайт клуба.