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Гандбольная "Лада" обыграла московский "Луч" В первом матче ¼ финала — 29:24

МОСКВА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 апреля, в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Москве "Лада" обыграла "Луч" — 29:24.

"Я думал, если честно, что в Москве полегче придется. Тяжело игралось не потому, что соперник очень сильный. Просто нам, видимо, подавай кого-нибудь типа "Барселоны" в футболе, чтобы не наступать на одни и те же грабли и не чувствовать заранее, что мы сильнее. Любого противника надо уважать. Когда ему терять нечего, он играет в свое удовольствие. Так действовал и "Луч". За весь матч он не вышел в лидеры ни разу. Но, уступая два-три и даже четыре мяча, то и дело нас догонял. Мы сами позволяли это делать. Сыграли слабо, не так, как ожидалось. В медленный гандбол играть ни с кем нельзя", — приводит слова наставника "Лады" Левона Акопяна официальный сайт клуба.

"Лада": Орлова (4/11=36%), Уткина (9/19=47%), Цивка (5/12=41%); Горшкова — 2, Какмоля, Самохина — 7/2, Дмитриева — 7 (2 мин.), Голец — 1, Санникова, Щербак — 2 (2 мин.), Носикова — 1, Малашенко — 3/1, Снопова — 2, Гафонова — 4.

 

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