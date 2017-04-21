Украинского шпиона выдворили из Самары без возбуждения уголовного дела

В среду, 19 апреля, из Самары и из России депортировали украинского шпиона, задержанного сотрудниками УФСБ России по Самарской области 19 марта.

Напомним, 27-летний гражданин Украины признался, что прибыл к нам в регион, чтобы устроиться волонтером в благотворительный фонд, а также, чтобы разведать, как охраняются важнейшие транспортные и военные объекты, расположенные в Самаре и окрестностях.

За 6 часов своего пребывания парень успел составить схему расположения камер и постов полицейских на железнодорожном вокзале. Согласно его показаниям , он с тем же заданием уже побывал в Ростове-на-Дону и в паре городов Донецкой народной республики. Все добытые сведения он передал разведке Министерства обороны Украины.

Вскоре после публикации в СМИ украинская сторона "открестилась" от молодого человека.

По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении задержанного ранее гражданина Украины не возбуждали. Вместо этого его вчера выдворили в Донецкую народную республику, т.к. на территорию России он въехал оттуда. Также ему запретили въезд в РФ на 10 лет.