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Происшествия

Украинского шпиона выдворили из Самары без возбуждения уголовного дела

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, из Самары и из России депортировали украинского шпиона, задержанного сотрудниками УФСБ России по Самарской области 19 марта.

Напомним, 27-летний гражданин Украины признался, что прибыл к нам в регион, чтобы устроиться волонтером в благотворительный фонд, а также, чтобы разведать, как охраняются важнейшие транспортные и военные объекты, расположенные в Самаре и окрестностях.

За 6 часов своего пребывания парень успел составить схему расположения камер и постов полицейских на железнодорожном вокзале. Согласно его показаниям , он с тем же заданием уже побывал в Ростове-на-Дону и в паре городов Донецкой народной республики. Все добытые сведения он передал разведке Министерства обороны Украины. 

Вскоре после публикации в СМИ украинская сторона "открестилась" от молодого человека.
По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении задержанного ранее гражданина Украины не возбуждали. Вместо этого его вчера выдворили в Донецкую народную республику, т.к. на территорию России он въехал оттуда. Также ему запретили въезд в РФ на 10 лет.

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Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Глюконат Кальция 18 апреля 2017 15:12 После застолья в самарском кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Мелина Ч. 16 апреля 2017 20:56 Начался суд по делу о предложении посредничества в передаче взятки судье президиума ВС РФ

С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.

Александр Иванов 13 апреля 2017 11:02 В Самаре задержали украинского шпиона

Только фашиков здесь не хватало! Мало нам Питера?!

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