Защита Владимира Сюсина обжалует приговор суда

Адвокат бывшего депутата Самарской городской думы Владимира Сюсина Елена Строилова сообщила "Коммерсанту" о намерении обжаловать приговор, вынесенный накануне Кировским районным судом. Апелляция будет подана в ближайшее время.

"Как мы изначально и говорили, мы будем добиваться полного оправдания, так как считаем подзащитного невиновным в преступлении", — сказала собеседница издания.

Напомним, Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ "Самолет", регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.

В ходе прений гособвинитель запрашивал для Владимира Сюсина 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он просил назначить экс-депутату штраф в 164,3 млн руб. Такое наказание прокуратура запросила с поправкой на то, что бывший депутат отказывался признать свою вину.

В итоге Кировский районный суд признал Владимира Сюсина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Прокурор Кировского района Денис Авдеев пояснил, что прокуратура будет проверять законность вынесенного судом приговора после того, как получит документ на руки.