"Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

Самарская компания "Диверс Моторс" получила уведомление о расторжении дилерского договора. Следовательно, она больше не является официальным дилером Volkswagen, пишет car-mania.ru.

На официальном сайте импортера Volkswagen в разделе "Как стать дилером Volkswagen" имеется список городов, где марка ищет партнеров. В нем фигурирует и Самара, где импортер хочет иметь полноценный дилерский центр по легковым и коммерческим автомобилям. Тем не менее, "Диверс Моторс" все еще фигурирует в списке самарских дилеров на сайте импортера.

Руководитель PR-отдела компании Volkswagen в России Андрей Гордасевич подтвердил, что дилерский договор между Volkswagen и компанией "Диверс Моторс" расторгнут с 21 апреля и продлен не будет. Сервисные услуги будут оказываться двумя другими дилерами Volkswagen в Самаре. Поиск нового партнера уже ведется. Список потенциальных претендентов, а так же сроки запуска нового дилера пока не разглашаются.

Не известно, как "Диверс Моторс" будет использовать освободившийся салон. Представитель компании Антонина Разумкова сообщила, что автосалон продолжит работу. Новый формат будет определен в ближайшее время.