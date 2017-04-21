"Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

Самарская компания "Диверс Моторс" получила уведомление о расторжении дилерского договора. Следовательно, она больше не является официальным дилером Volkswagen, пишет car-mania.ru.
На официальном сайте импортера Volkswagen в разделе "Как стать дилером Volkswagen" имеется список городов, где марка ищет партнеров. В нем фигурирует и Самара, где импортер хочет иметь полноценный дилерский центр по легковым и коммерческим автомобилям. Тем не менее, "Диверс Моторс" все еще фигурирует в списке самарских дилеров на сайте импортера.
Руководитель PR-отдела компании Volkswagen в России Андрей Гордасевич подтвердил, что дилерский договор между Volkswagen и компанией "Диверс Моторс" расторгнут с 21 апреля и продлен не будет. Сервисные услуги будут оказываться двумя другими дилерами Volkswagen в Самаре. Поиск нового партнера уже ведется. Список потенциальных претендентов, а так же сроки запуска нового дилера пока не разглашаются.
Не известно, как "Диверс Моторс" будет использовать освободившийся салон. Представитель компании Антонина Разумкова сообщила, что автосалон продолжит работу. Новый формат будет определен в ближайшее время.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.