Самарский университет: мегагранты идут на пользу

В середине апреля состоялось очередное заседание Совета по грантам Правительства Российской Федерации. В ходе заседания были представлены результаты реализации Программы мегагрантов в 2016 году. Всего были рассмотрены и приняты отчеты по 74 реализованным проектам.

Условия выполнили

Научные коллективы Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва дважды побеждали в конкурсах на получение государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых. Сейчас университет успешно реализует два мегагранта.

Первый мегагрант был получен в 2013 году. Для выполнения научных исследований по этому направлению был создан Межвузовский научно-исследовательский центр теоретического материаловедения (МНИЦ ТМ), который возглавил профессор Самарского университета В. А. Блатов. В качестве ведущего ученого — научного руководителя мегагранта выступил профессор Д. Прозерпио из Италии.

Исследования, проводимые в МНИЦ ТМ, направлены на разработку методов теоретического прогнозирования материалов с заданными физическими свойствами. Эти фундаментальные исследования имеют большое научное значение и получили заслуженное признание в научном сообществе. Об этом, в частности, свидетельствует значительное число публикаций сотрудников МНИЦ ТМ в зарубежных научных изданиях, включая авторитетный журнал Nature и большой объем цитирования этих работ.

Результаты своих научных исследований сотрудники МНИЦ ТМ докладывают научному сообществу, участвуя в международных конференциях, проводимых в Канаде, Италии, Китае и других странах.

В настоящее время сотрудники МНИЦ ТМ реализуют ряд других проектов, в том числе в рамках государственного задания на выполнение научных исследований и гранта Российского научного фонда (РНФ). Сейчас готовится заявка для участия центра в Федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы".

Продолжение — в реальном секторе

Самарский университет крайне заинтересован в развитии прорывных фундаментальных и прикладных исследований на своей базе. После окончания срока договора на реализацию мегагранта в 2015 году университету удалось продлить его действие еще на два года. По условиям соглашения с 2017 года этот проект финансируется уже за счет средств, привлекаемых вузом из различных источников. Также университет продлил соглашения со всеми сотрудниками МНИЦ ТМ, в том числе с ведущим ученым — профессором Д. Прозерпио.

В настоящий момент администрация вуза ведет активную работу по получению софинансирования МНИЦ ТМ для продолжения эффективной работы центра после окончания срока действия мегагранта. С этой целью в состав научного коллектива МНИЦ ТМ в качестве заместителя директора включен профессор А. Ф. Крутов, имеющий большой опыт организации научной работы. Его основной задачей будет развитие сотрудничества с научными и производственными центрами для обеспечения практического внедрения уникальных результатов фундаментальных исследований в реальный сектор экономики.

С этой же целью руководство вуза создало экспертную рабочую группу, пригласив в нее ведущие предприятия аэрокосмического кластера Самарской области. Им предстоит рекомендовать коллективу МНИЦ ТМ проекты для внедрения результатов их исследований и разработок в реальный сектор экономики.

Новая высота

Совсем недавно — в сентябре 2016 года — Самарский университет вновь стал победителем конкурса на получение мегагрантов. Для его реализации создана международная научная лаборатория "Физика и химия горения" под руководством профессора Международного университета Флориды (Майами, США) А. Мебеля. Результаты исследований, проводимых силами ученых Самарского университета в тесной кооперации как с международными, так и российскими научными центрами, будут способствовать созданию более экологичных и эффективных камер сгорания газотурбинных двигателей.

Уже сейчас можно утверждать, что лаборатория по уровню технической оснащенности и квалификации сотрудников соответствует лучшим мировым стандартам. За сравнительно небольшой промежуток времени, ее коллектив смог опубликовать первые результаты своей работы в престижных международных научных журналах.

"Одним из важнейших результатов реализации мегагрантов для университета является выстраивание процесса, при котором результаты фундаментальных исследований находят применение сначала в решении прикладных исследовательских задач, а затем используются в реальном секторе экономики. В первую очередь мы настроены на кооперацию с нашими традиционными партнерами — ведущими предприятиями и организациями аэрокосмической отрасли. Например, сотрудничество с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ) может помочь внедрению теоретических разработок МНИЦ ТМ в производство новых материалов, в том числе для передовых образцов авиационной и космической техники. В свою очередь, исследования в области физики и химии горения имеют широкий потенциал использования предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации", — отметил проректор по науке и инновациям Самарского университета А. Б. Прокофьев.