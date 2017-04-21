16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент технопарка создает систему для проектирования автомобилей и самолетов За реконструкцию энергоблока Онкоцентра в рамках концессии взялась "Генерация. Связь. Автоматика" Печатные киоски приносят все меньше прибыли Правительство региона поддержало раздельное регулирование производства и оборота пива Резидент технопарка "Жигулевская долина" - компания "Веблайм" - развивает малый и средний бизнес

Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент технопарка создает систему для проектирования автомобилей и самолетов

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати

Компания ООО "ЦТП-Тольятти" создает интерактивные информационные системы для проектирования и разработки сложных технических изделий автомобильной и аэрокосмической отраслей, а также разрабатывает эксплуатационную техдокументацию для них.

Существующие на сегодня системы для разработки конструкторской документации (КД) и эксплуатационной технической документации (ЭТД) основаны на использовании нескольких программ: 3D моделирования, обеспечения совместной работы в распределенной среде, автоматизации проектирования, конструирования и т. д. Это не позволяет вести разработку технической документации в режиме реального времени несколькими участниками одновременно.

Проект, над созданием которого работает резидент технопарка "Жигулевская долина" "ЦТП-Тольятти" (www.ctp.aero), по словам руководителя Михаила Мартыненко, представляет собой интерактивную информационную систему, которая объединит в себе функционал необходимых для разработки программных комплексов и позволит вести одновременную совместную работу в распределенной среде. В любой момент разработчик может получить исчерпывающие сведения о любом узле проекта по клику мышки.

Преимущества разработки технической документации с помощью системы очевидны — это и сокращение сроков проектирования изделий и разработки документации на 20-30% за счет связи конструкторских подразделений с эксплуатационными в режиме реального времени, и повышение качества как эксплуатационной документации, так и сервиса ремонта и эксплуатации, за счет повышения достоверности документации.

Разрабатываемая ООО "ЦТП-Тольятти" система уже доступна для синхронизации с ERP-системой компании-заказчика. Функция интеллектуальной доставки данных дает возможность прямого взаимодействия с модулями диагностики изделий и обеспечивает организацию автоматизированного заказа запасных частей и материалов.

Весомыми преимуществами эксплуатационной технической документации, созданной при помощи этой системы, являются ее интерактивная насыщенность, качество иллюстративного материала и более доступная стоимость (200 тыс. руб. вместо 1 млн руб.) по сравнению с зарубежными программными продуктами. После тестирования системы планируется продажа лицензий предприятиям аэрокосмической и автомобилестроительной отраслей.

Статус резидента открыл для компании новые возможности. При поддержке технопарка открыто новое подразделение расчетов на прочность, специалисты рассчитывают статическую и динамическую прочность, усталость и живучесть. Это стало возможным в том числе и благодаря льготным условиям пользования специализированными программными продуктами технопарка. В рамках поддержки резидентов компания получила услуги по аудиту системы менеджмента качества. "ЦТП-Тольятти" участвует в различных тендерах и наращивает компетенции в аэрокосмической отрасли. "Мы надеемся на поддержку "Жигулевской долины" в реализации проекта создания автомобилей премиум-класса. Наша компания вошла в состав участников национального инжинирингового центра, который создается на базе технопарка. Полагаем, что кооперация даст нам больше заказов и позволит выйти на новый уровень", — сказал Михаил Мартыненко.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования? Ждем Вас в технопарке "Жигулевская долина"! Записаться на встречу можно по телефону: (8482) 27-02-02, 27-07-25. Подробнее на сайте — dolinatlt.ru.

 

 

 

 

 

На правах рекламы

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 12:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 02 сентября 2014 00:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 16:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 21:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30