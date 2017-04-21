Резидент технопарка создает систему для проектирования автомобилей и самолетов

Компания ООО "ЦТП-Тольятти" создает интерактивные информационные системы для проектирования и разработки сложных технических изделий автомобильной и аэрокосмической отраслей, а также разрабатывает эксплуатационную техдокументацию для них.

Существующие на сегодня системы для разработки конструкторской документации (КД) и эксплуатационной технической документации (ЭТД) основаны на использовании нескольких программ: 3D моделирования, обеспечения совместной работы в распределенной среде, автоматизации проектирования, конструирования и т. д. Это не позволяет вести разработку технической документации в режиме реального времени несколькими участниками одновременно.

Проект, над созданием которого работает резидент технопарка "Жигулевская долина" "ЦТП-Тольятти" (www.ctp.aero), по словам руководителя Михаила Мартыненко, представляет собой интерактивную информационную систему, которая объединит в себе функционал необходимых для разработки программных комплексов и позволит вести одновременную совместную работу в распределенной среде. В любой момент разработчик может получить исчерпывающие сведения о любом узле проекта по клику мышки.

Преимущества разработки технической документации с помощью системы очевидны — это и сокращение сроков проектирования изделий и разработки документации на 20-30% за счет связи конструкторских подразделений с эксплуатационными в режиме реального времени, и повышение качества как эксплуатационной документации, так и сервиса ремонта и эксплуатации, за счет повышения достоверности документации.

Разрабатываемая ООО "ЦТП-Тольятти" система уже доступна для синхронизации с ERP-системой компании-заказчика. Функция интеллектуальной доставки данных дает возможность прямого взаимодействия с модулями диагностики изделий и обеспечивает организацию автоматизированного заказа запасных частей и материалов.

Весомыми преимуществами эксплуатационной технической документации, созданной при помощи этой системы, являются ее интерактивная насыщенность, качество иллюстративного материала и более доступная стоимость (200 тыс. руб. вместо 1 млн руб.) по сравнению с зарубежными программными продуктами. После тестирования системы планируется продажа лицензий предприятиям аэрокосмической и автомобилестроительной отраслей.

Статус резидента открыл для компании новые возможности. При поддержке технопарка открыто новое подразделение расчетов на прочность, специалисты рассчитывают статическую и динамическую прочность, усталость и живучесть. Это стало возможным в том числе и благодаря льготным условиям пользования специализированными программными продуктами технопарка. В рамках поддержки резидентов компания получила услуги по аудиту системы менеджмента качества. "ЦТП-Тольятти" участвует в различных тендерах и наращивает компетенции в аэрокосмической отрасли. "Мы надеемся на поддержку "Жигулевской долины" в реализации проекта создания автомобилей премиум-класса. Наша компания вошла в состав участников национального инжинирингового центра, который создается на базе технопарка. Полагаем, что кооперация даст нам больше заказов и позволит выйти на новый уровень", — сказал Михаил Мартыненко.

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