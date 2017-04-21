В Самарской области Промсвязьбанк запустил страховой продукт для малого и среднего бизнеса "Защита PRO"

Новая программа страхования "Защита PRO" позволит компаниям защитить свое имущество и сотрудников от непредвиденных расходов в результате ряда несчастных случаев. Среди них: пожар, террористический акт, противоправные действия третьих лиц, травма, утрата трудоспособности, уход из жизни в результате несчастного случая и других.

Проект стартовал в пилотном режиме в 24 регионах, в том числе и в Самарской области. Партнерами по осуществлению страховых выплат клиентам банка выступают СК "СОГАЗ" и СК "СОГЛАСИЕ". Оформить договор можно в любом отделении банка при условии открытия нового или наличии действующего счета.

"Защита PRO" — это продукт, который сочетает в себе главные для современных предпринимателей характеристики: моментальное оформление, уверенность в завтрашнем дне и стоимость по цене чашки кофе", — рассказывает Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.