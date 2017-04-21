В Самарской области Промсвязьбанк запустил страховой продукт для малого и среднего бизнеса "Защита PRO"

Новая программа страхования "Защита PRO" позволит компаниям защитить свое имущество и сотрудников от непредвиденных расходов в результате ряда несчастных случаев. Среди них: пожар, террористический акт, противоправные действия третьих лиц, травма, утрата трудоспособности, уход из жизни в результате несчастного случая и других.
Проект стартовал в пилотном режиме в 24 регионах, в том числе и в Самарской области. Партнерами по осуществлению страховых выплат клиентам банка выступают СК "СОГАЗ" и СК "СОГЛАСИЕ". Оформить договор можно в любом отделении банка при условии открытия нового или наличии действующего счета.
"Защита PRO" — это продукт, который сочетает в себе главные для современных предпринимателей характеристики: моментальное оформление, уверенность в завтрашнем дне и стоимость по цене чашки кофе", — рассказывает Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.