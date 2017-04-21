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ЖКХ и благоустройство Общество

Участники общегородского субботника могут получить билеты на концерт группы SEREBRO

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 22 апреля пройдет общегородской субботник, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В рамках реализации проекта "Поработал — отдохни!" участники месячника по благоустройству получат билеты на концерт группы SEREBRO, Дениса Майданова, Сергея Войтенко, а также прочих творческих коллективов Самары.

Концертная программа начнется 22 апреля в 18:00 на пл. Куйбышева.

Напомним, месячник по благоустройству, который стартовал в Самаре 1 апреля и приобрел масштаб городского проекта под названием: "Поработал — отдохни!".

Задачи в рамках месячника по благоустройству решают Общественные советы микрорайонов — они привлекают жителей к уборке дворовых и общественно значимых территории, решают вопросы с инвентарем.

В релизе отмечается, что стимулом для жителей может стать участие в федеральной программе "Создание комфортной городской среды", в рамках которой будет проводиться ремонт дворов и общественных зон.

Дворы, жители которых проявят наибольшую активность при проведении месячника, попадут в проект в первостепенном порядке. Отбор дворовых территорий в программу будут осуществлять власти внутригородских районов вместе с общественными советами.

Также по три лучших двора в каждом внутригородском районе Самары  по итогам месячника по благоустройству смогут стать участниками программы "Безопасный город" — их территорию  оборудуют камерами видеонаблюдения.

Кроме того, жителей, которые лучше других сумеют навести порядок в своих дворах,  обеспечат рассадой цветов и саженцами деревьев.

Также в рамках городского проекта "Поработал — отдохни!" самые активные участники апрельских субботников получают приятные бонусы: скидки в супермаркетах, билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерт группы SEREBRO, Дениса Майданова, Сергея Войтенко на пл. Куйбышева 22 апреля. 

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