Участники общегородского субботника могут получить билеты на концерт группы SEREBRO

В Самаре 22 апреля пройдет общегородской субботник, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В рамках реализации проекта "Поработал — отдохни!" участники месячника по благоустройству получат билеты на концерт группы SEREBRO, Дениса Майданова, Сергея Войтенко, а также прочих творческих коллективов Самары.
Концертная программа начнется 22 апреля в 18:00 на пл. Куйбышева.
Напомним, месячник по благоустройству, который стартовал в Самаре 1 апреля и приобрел масштаб городского проекта под названием: "Поработал — отдохни!".
Задачи в рамках месячника по благоустройству решают Общественные советы микрорайонов — они привлекают жителей к уборке дворовых и общественно значимых территории, решают вопросы с инвентарем.
В релизе отмечается, что стимулом для жителей может стать участие в федеральной программе "Создание комфортной городской среды", в рамках которой будет проводиться ремонт дворов и общественных зон.
Дворы, жители которых проявят наибольшую активность при проведении месячника, попадут в проект в первостепенном порядке. Отбор дворовых территорий в программу будут осуществлять власти внутригородских районов вместе с общественными советами.
Также по три лучших двора в каждом внутригородском районе Самары по итогам месячника по благоустройству смогут стать участниками программы "Безопасный город" — их территорию оборудуют камерами видеонаблюдения.
Кроме того, жителей, которые лучше других сумеют навести порядок в своих дворах, обеспечат рассадой цветов и саженцами деревьев.
Также в рамках городского проекта "Поработал — отдохни!" самые активные участники апрельских субботников получают приятные бонусы: скидки в супермаркетах, билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерт группы SEREBRO, Дениса Майданова, Сергея Войтенко на пл. Куйбышева 22 апреля.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(