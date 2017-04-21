Ночью в пос. Мехзавод горел киоск быстрого питания

В пятницу, 21 апреля, в 3:03, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в третьем квартале пос. Мехзавод в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел киоск быстрого питания на площади 40 кв. м.
В его тушении принимали участие шесть человек, которые использовали одну единицу техники. Пожар полностью ликвидировали в 3:10.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора