Ночью в пос. Мехзавод горел киоск быстрого питания

В пятницу, 21 апреля, в 3:03, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в третьем квартале пос. Мехзавод в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел киоск быстрого питания на площади 40 кв. м.

В его тушении принимали участие шесть человек, которые использовали одну единицу техники. Пожар полностью ликвидировали в 3:10.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.