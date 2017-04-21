Полицейские обнаружили фанфурики в киоске на ул. Георгия Димитрова

В Кировском районе Самары, в киоске на ул. Георгия Димитрова незаконно продавали фанфурики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратились неравнодушные местные жители и сообщили, что в торговой точке продают фанфурики под видом косметических лосьонов. Также, по словам граждан, покупатели использовали эту продукцию не по назначению.
При проверке подозрения подтвердились, в киоске нарушали запрет на продажу подобной продукции. Сотрудники торговой точки признались полицейским, что знали об ограничениях. В итоге правоохранители изъяли около 10 л спиртосодержащей продукции.
В отношении владельца киоска составили протокол об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".
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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....