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Общество

Полицейские обнаружили фанфурики в киоске на ул. Георгия Димитрова

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировском районе Самары, в киоске на ул. Георгия Димитрова незаконно продавали фанфурики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратились неравнодушные местные жители и сообщили, что в торговой точке продают фанфурики под видом косметических лосьонов. Также, по словам граждан, покупатели использовали эту продукцию не по назначению.

При проверке подозрения подтвердились, в киоске нарушали запрет на продажу подобной продукции. Сотрудники торговой точки признались полицейским, что знали об ограничениях. В итоге правоохранители изъяли около 10 л спиртосодержащей продукции.

В отношении владельца киоска составили протокол об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".

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