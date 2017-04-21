В Самаре задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении горожанина

Двух мужчин 30 и 26 лет задержали в Самаре по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в подъезде дома на ул. Волгина поссорились трое мужчин. Во время потасовки два человека нанесли тяжкие травмы оппоненту, после чего скрылись. Пострадавший — 29-летний житель дома обратился в медицинское учреждение, а затем — в полицию.
В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оба подозреваемых официально не работают.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?