В Самаре полицейские по тревоге обследовали мягкую игрушку, висевшую на дереве у дома

В четверг, 20 апреля, в 8:32, в полицию поступило сообщение о том, что на дереве у дома по ул. Черемшанской висит подозрительный предмет и стражи порядка сразу выехали по указанному адресу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как пояснили в областном полицейском главке, вызвавшим беспокойство жителей предметом оказалась старая мягкая игрушка, не представляющая опасности для людей. После выполнения необходимых действий на месте стражи порядка уехали.