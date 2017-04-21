За использование рабского труда гособвинение просит восемь лет колонии

В Красноармейском районном суде состоялись судебные прения по уголовному делу Алексея Кошмана.

Напомним, 40-летнего мужчину обвиняют сразу в нескольких преступлениях: использовании рабского труда, незаконном лишении человека свободы, систематическом нанесении побоев, незаконном проникновении в жилище и краже.

По версии следствия, в начале 2014 г. он пригласил к себе знакомого из Северной Осетии, обещая помочь с поиском работы и местом жительства. Вместо этого мужчина отобрал у него паспорт, силой удерживал у себя, ничего не платил и заставлял воровать. Потерпевший в рабстве в итоге прожил с 2015 по 2016 год.

Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. Сейчас все свидетели уже допрошены, материалы дела изучены, после чего суд перешел к прениям сторон.

"Гособвинение запросило подсудимому восемь лет колонии общего режима", — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В среду, 26 апреля, подсудимый выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.