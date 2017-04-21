16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала "серебро" первенства Европы по самбо Боксеры школы "Ринг" выиграли первенство ПФО Поветкин, Лебедев и Харитонов проведут в Самаре мастер-класс В Тольятти пройдет областной детско-юношеский турнир по ММА Айк Шахназарян одержал победу над филиппинцем Алом Риверой

Единоборства Спорт

Самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала "серебро" первенства Европы по самбо

ПРАГА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

В Чехии состоялось Первенство Европы по самбо. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран. В весовой категории до 68 кг среди юниорок самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала серебро.

На пути к финалу Екатерина Мутных последовательно одолела представительниц Болгарии и Грузии. В схватке за золотую награду ей предстояло сразиться с Викторике Присакару из Молдавии. В упорной борьбе победу одержала Присакару, у самарчанки — "серебро", сообщает министерство спорта Самарской области.

"На самом деле, я давно занимаюсь дзюдо, это мой основной вид спорта. Мой тренер, Анна Александровна Сараева, считает, что полезно пробовать разные виды борьбы, поэтому параллельно начала выступать в самбо. Отобралась на первенство Европы в Чехию. Ехала туда за победой. Поэтому с одной стороны, немного расстроена вторым местом.  С другой стороны — это мое первое выступление на первенстве Европы и, наверное, можно порадоваться медалью. В финале, уверена, могла победить, но не все получилось. Возможно, не хватило какой-то техники самбо, опыта. Надо разобрать ошибки и двигаться вперед. Хочу поблагодарить и сказать спасибо своему тренеру", — рассказала Екатерина Мутных.   
 

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 10:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 19:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 11:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 15:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 08:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

Первенства Самарской области по дзюдо

Первенства Самарской области по дзюдо

В Самаре прошел международный турнир по смешанным единоборствам

В Самаре прошел международный турнир по смешанным единоборствам

В Тольятти выступают "Надежды России" в каратэ

В Тольятти выступают "Надежды России" в каратэ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30