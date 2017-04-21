Самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала "серебро" первенства Европы по самбо

В Чехии состоялось Первенство Европы по самбо. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран. В весовой категории до 68 кг среди юниорок самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала серебро.
На пути к финалу Екатерина Мутных последовательно одолела представительниц Болгарии и Грузии. В схватке за золотую награду ей предстояло сразиться с Викторике Присакару из Молдавии. В упорной борьбе победу одержала Присакару, у самарчанки — "серебро", сообщает министерство спорта Самарской области.
"На самом деле, я давно занимаюсь дзюдо, это мой основной вид спорта. Мой тренер, Анна Александровна Сараева, считает, что полезно пробовать разные виды борьбы, поэтому параллельно начала выступать в самбо. Отобралась на первенство Европы в Чехию. Ехала туда за победой. Поэтому с одной стороны, немного расстроена вторым местом. С другой стороны — это мое первое выступление на первенстве Европы и, наверное, можно порадоваться медалью. В финале, уверена, могла победить, но не все получилось. Возможно, не хватило какой-то техники самбо, опыта. Надо разобрать ошибки и двигаться вперед. Хочу поблагодарить и сказать спасибо своему тренеру", — рассказала Екатерина Мутных.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?