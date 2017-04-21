Самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала "серебро" первенства Европы по самбо

В Чехии состоялось Первенство Европы по самбо. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран. В весовой категории до 68 кг среди юниорок самарская спортсменка Екатерина Мутных завоевала серебро.

На пути к финалу Екатерина Мутных последовательно одолела представительниц Болгарии и Грузии. В схватке за золотую награду ей предстояло сразиться с Викторике Присакару из Молдавии. В упорной борьбе победу одержала Присакару, у самарчанки — "серебро", сообщает министерство спорта Самарской области.

"На самом деле, я давно занимаюсь дзюдо, это мой основной вид спорта. Мой тренер, Анна Александровна Сараева, считает, что полезно пробовать разные виды борьбы, поэтому параллельно начала выступать в самбо. Отобралась на первенство Европы в Чехию. Ехала туда за победой. Поэтому с одной стороны, немного расстроена вторым местом. С другой стороны — это мое первое выступление на первенстве Европы и, наверное, можно порадоваться медалью. В финале, уверена, могла победить, но не все получилось. Возможно, не хватило какой-то техники самбо, опыта. Надо разобрать ошибки и двигаться вперед. Хочу поблагодарить и сказать спасибо своему тренеру", — рассказала Екатерина Мутных.

