В Самаре директора "СпецРСУ-3" подозревают в превышении полномочий

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СпецРСУ-3", подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, в 2015 г. подозреваемый приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 г. участникам ООО. Сумма составила более 23 млн рублей. Также директор не направил в резерв на развитие организации более 48 млн руб., и в нарушении ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оплатил за счет фирмы аудиторские услуги — 220 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?