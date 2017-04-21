В Самаре директора "СпецРСУ-3" подозревают в превышении полномочий

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СпецРСУ-3", подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в 2015 г. подозреваемый приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 г. участникам ООО. Сумма составила более 23 млн рублей. Также директор не направил в резерв на развитие организации более 48 млн руб., и в нарушении ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оплатил за счет фирмы аудиторские услуги — 220 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.