Акционеры НОВАТЭКа утвердили размер дивидендов по итогам 2016 года

21 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НОВАТЭК", утвердившее годовой отчет компании, годовую финансовую отчетность по РСБУ, распределение прибыли и размер дивидендов по итогам 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "НОВАТЭКа".

Размер дивидендов по результатам 2016 года составит 13,9 рубля на одну обыкновенную акцию или 139 рублей на одну глобальную депозитарную расписку (GDR) с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года, которые составили 6,9 рубля на одну обыкновенную акцию или 69 рублей на одну GDR. Лица, имеющие право на получение дивидендов определяются по состоянию на 2 мая 2016 года. Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 8 июня 2017 года.

Также собрание акционеров приняло решения о новом составе совета директоров ПАО "НОВАТЭК" и его комитетов, о составе ревизионной комиссии и вознаграждении ее членам и утвердило в качестве аудитора компании на 2016 год АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".