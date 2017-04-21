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ТЭК Экономика и бизнес

Акционеры НОВАТЭКа утвердили размер дивидендов по итогам 2016 года

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НОВАТЭК", утвердившее годовой отчет компании, годовую финансовую отчетность по РСБУ, распределение прибыли и размер дивидендов по итогам 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "НОВАТЭКа".

Размер дивидендов по результатам 2016 года составит 13,9 рубля на одну обыкновенную акцию или 139 рублей на одну глобальную депозитарную расписку (GDR) с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года, которые составили 6,9 рубля на одну обыкновенную акцию или 69 рублей на одну GDR. Лица, имеющие право на получение дивидендов определяются по состоянию на 2 мая 2016 года. Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 8 июня 2017 года.

Также собрание акционеров приняло решения о новом составе совета директоров ПАО "НОВАТЭК" и его комитетов, о составе ревизионной комиссии и вознаграждении ее членам и утвердило в качестве аудитора компании на 2016 год АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

михаил вдовин 19 января 2015 06:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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