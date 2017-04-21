Игроки "Крыльев Советов" приняли участие в общегородском субботнике

В пятницу, 21 апреля, футболисты "КС" приняли участие в благоустройстве города.

Защитник Али Гаджибеков помогал активистам и ученикам школ в Промышленном районе, полузащитник Евгений Башкиров – в Советском. Сербский полузащитник Милан Родич посетил площадку, на которой работали жители, в Октябрьском районе. Футболисты "Крыльев" подарили билеты на матч с "Рубином" и провели небольшие футбольные мастер-классы, сообщает официальный сайт клуба.