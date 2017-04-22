На чапаевском кладбище полицейские нашли почти килограмм наркотиков

Полицейские при расследовании уголовного дела женщины, задержанной с наркотиками, смогли обнаружить еще одну крупную партию героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

24 февраля у ранее судимой 41-летней жительницы Новокуйбышевска изъяли более 4 кг героина. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Женщину арестовали, после чего она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.

Во время расследования правоохранители узнали, что подозреваемая может хранить еще одну крупную партию запрещенного вещества, предназначающуюся для реализации. В результате оперативники УНК областного ГУ МВД вместе с коллегами из Отдела МВД России по Волжскому району на городском кладбище Чапаевска изъяли пакет с более чем 900 г героина.

В связи с обнаружением этой партией наркотиков тоже возбудили уголовное дело.