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Преступления Происшествия

Двух 16-летних самарцев подозревают в ограблении мужчины

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали двух подростков по подозрению в грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на ул. Ерошевского его ограбили двое молодых людей, которым на вид было не больше 18 лет. Они отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.

Через некоторое время подозреваемых задержали у дома в проезде Митирева. Как выяснилось, оба 16-летних подростка являются студентами колледжа, одного из них уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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