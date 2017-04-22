Полицейские задержали двух самарцев по подозрению в краже у их матерей

В Самаре двух мужчин подозревают в том, что они обокрали своих матерей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Кировском районе полицейские задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Из квартиры на ул. Строителей, пропали электродрель, блендер и шуба общей стоимостью 32 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, к преступлению причастен сын потерпевшей. Мужчину задержали и изъяли у него похищенное имущество.

Другое преступление было совершено в квартире на пр. Кирова. У 66-летней самарчанки пропал фотоаппарат стоимостью 25 тыс. рублей.

У оперативников была информация о том, что вместе с женщиной проживает ее 36-летний безработный четырежды судимый сын. Позже выяснилось, что он может быть причастен к краже. Мужчину задержали, и выяснилось, что он успел продать похищенное имущество.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.