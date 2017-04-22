Двух жительниц Сызрани заподозрили в интернет-мошенничестве

В Сызрани двух девушек подозревают в интернет-мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

25-летняя девушка сообщила в полицию, что она заказала вещи на 5,5 тыс. руб. на сайте в интернете, полностью оплатила покупку, но товар ей так и не выслали, а связать с продавцом не удавалось.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали двух безработных местных жительниц 22 и 25 лет.

По версии следствия, они создали страницу в социальной сети с намерением заработать, но никакого товара у них не было. Подозреваемые сразу планировали мошенничество: разместили фото и обещали выслать товар покупателю сразу после полной оплаты. Когда они получили деньги, просто прекратили общение с жертвой.

По статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" возбуждено уголовное дело.