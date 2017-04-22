В субботу, 22 апреля, в Самаре прошел общегородской субботник.
В 2017 г. администрации города привлекла к уборке максимальное число общественных организаций, объединений, предприятий и молодежи. К субботнику присоединились крупнейшие предприятия и организации города, студенты вузов и средне-специальных учебных заведений, студенческие отряды, профсоюзные организации, региональные отделение Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, различные гильдии строителей, предприниматели, политические партии, областные творческие союзы: Союза композиторов, Союз писателей, Союз художников, Союз кинематографистов, областная организация Союза журналистов России и ведущие СМИ.
Активное участие в субботнике приняли и недавно созданные общественные советы микрорайонов, в которые вошли неравнодушные жители города, в том числе председатели многоквартирных домов. Так, в Железнодорожном районе на ул. Чернореченской, 33 жители сообща привели в порядок сразу несколько дворов: убрали мусор и листву, окопали деревья, подготовили клумбы для рассады. Инвентарь и мешки для мусора предоставила администрация района.
"Люди сами пришли к выводу, что только все вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему. Там, где есть активные жители — всегда субботники проходят на ура. Действительно, нужно начинать со своего двора. Хорошо, что созданы общественные советы — они будут координировать эту работу", — говорит Елена Конюхова, член общественного совета микрорайона Железнодорожного района.
"Мне 87 лет, и я все время выхожу на субботник - кто работает, тот дольше живет. Мы подаем пример молодежи- они на нас смотрят, и тоже начинают убираться", — сказала жительница дома № 33 Александра Кирясова.
Впервые в 2017 г. месячник по благоустройству в Самаре, который стартовал 1 апреля, приобрел масштаб яркого городского проекта под названием: "Поработал — отдохни!". Муниципалитет отблагодарит участников субботников за их неравнодушие и бережное отношение к городу. Самые активные участники генеральной уборки весь апрель получали приятные бонусы: скидки, билеты на концерты, выставки, спектакли.
Проект "Поработал-отдохни!" позволил привлечь к генеральной уборке города максимальное число горожан, массово откликнулась молодежь. Волонтеры, члены молодежных организаций выходили на субботники — убирали общественные пространства: парки, скверы, площади. Самые активные участники проекта получили билеты на концерт на пл. Куйбышева, где 22 апреля, с 18:00 начнут выступать самарские коллективы, группа SEREBRO, Денис Майданов и Сергей Войтенко.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....