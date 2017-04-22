В субботу, 22 апреля, в Самаре прошел общегородской субботник.

В 2017 г. администрации города привлекла к уборке максимальное число общественных организаций, объединений, предприятий и молодежи. К субботнику присоединились крупнейшие предприятия и организации города, студенты вузов и средне-специальных учебных заведений, студенческие отряды, профсоюзные организации, региональные отделение Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, различные гильдии строителей, предприниматели, политические партии, областные творческие союзы: Союза композиторов, Союз писателей, Союз художников, Союз кинематографистов, областная организация Союза журналистов России и ведущие СМИ.

Активное участие в субботнике приняли и недавно созданные общественные советы микрорайонов, в которые вошли неравнодушные жители города, в том числе председатели многоквартирных домов. Так, в Железнодорожном районе на ул. Чернореченской, 33 жители сообща привели в порядок сразу несколько дворов: убрали мусор и листву, окопали деревья, подготовили клумбы для рассады. Инвентарь и мешки для мусора предоставила администрация района.

"Люди сами пришли к выводу, что только все вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему. Там, где есть активные жители — всегда субботники проходят на ура. Действительно, нужно начинать со своего двора. Хорошо, что созданы общественные советы — они будут координировать эту работу", — говорит Елена Конюхова, член общественного совета микрорайона Железнодорожного района.

"Мне 87 лет, и я все время выхожу на субботник - кто работает, тот дольше живет. Мы подаем пример молодежи- они на нас смотрят, и тоже начинают убираться", — сказала жительница дома № 33 Александра Кирясова.

Впервые в 2017 г. месячник по благоустройству в Самаре, который стартовал 1 апреля, приобрел масштаб яркого городского проекта под названием: "Поработал — отдохни!". Муниципалитет отблагодарит участников субботников за их неравнодушие и бережное отношение к городу. Самые активные участники генеральной уборки весь апрель получали приятные бонусы: скидки, билеты на концерты, выставки, спектакли.

Проект "Поработал-отдохни!" позволил привлечь к генеральной уборке города максимальное число горожан, массово откликнулась молодежь. Волонтеры, члены молодежных организаций выходили на субботники — убирали общественные пространства: парки, скверы, площади. Самые активные участники проекта получили билеты на концерт на пл. Куйбышева, где 22 апреля, с 18:00 начнут выступать самарские коллективы, группа SEREBRO, Денис Майданов и Сергей Войтенко.