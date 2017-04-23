При пожаре в квартире на Никитинской ребенок отравился продуктами горения

В квартире на ул. Никитинской при пожаре пострадал ребенок, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, 22 апреля, в 8:32, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Никитинской в Железнодорожном районе. На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на 5 кв. м.

В тушении пожара участвовали 22 человека, которые использовали восемь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 9:03.

По предварительным данным оперативных служб, во время пожара отравление продуктами горения получил трехлетний ребенок. Его доставили в лечебное учреждение.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.