При пожаре в квартире на Никитинской ребенок отравился продуктами горения

В квартире на ул. Никитинской при пожаре пострадал ребенок, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, 22 апреля, в 8:32, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Никитинской в Железнодорожном районе. На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на 5 кв. м.
В тушении пожара участвовали 22 человека, которые использовали восемь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 9:03.
По предварительным данным оперативных служб, во время пожара отравление продуктами горения получил трехлетний ребенок. Его доставили в лечебное учреждение.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора