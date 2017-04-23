В кафе в пос. Красная Глинка не смогли предоставить документы на продаваемый алкоголь

Самарские полицейские в пос. Красная Глинка обнаружили кафе, незаконно реализующие алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям поступали жалобы на заведение от местных жителей. При проверке кафе во 2 квартале работники общепита не смогли предоставить полиции сопроводительные документы на реализуемый алкоголь.

Кроме того, у хозяина кафе не было лицензии на предпринимательскую деятельность.

В результате на индивидуального предпринимателя составили два протокола об административном правонарушении.