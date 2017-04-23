16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошел общегородской субботник Полиция просит воздержаться от участия в несогласованной акции Школа муниципального депутата начинает работу Марина Антимонова: 90% льготников уже получают компенсации на оплату услуг ЖКХ по новым правилам Госпиталь "Мать и дитя" откроет двери в начале 2018 года

Общество

В кафе в пос. Красная Глинка не смогли предоставить документы на продаваемый алкоголь

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати

Самарские полицейские в пос. Красная Глинка обнаружили кафе, незаконно реализующие алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Ранее правоохранителям поступали жалобы на заведение от местных жителей. При проверке кафе во 2 квартале работники общепита не смогли предоставить полиции сопроводительные документы на реализуемый алкоголь.

Кроме того, у хозяина кафе не было лицензии на предпринимательскую деятельность.

В результате на индивидуального предпринимателя составили два протокола об административном правонарушении.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 20 апреля 2017 13:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 06:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Фото на сайте

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Эксперты назвали три верных признака определения фальшивых купюр

Эксперты назвали три верных признака определения фальшивых купюр

В день 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Земеца его вдове вручили знак "Куйбышев — запасная столица"

В день 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Земеца его вдове вручили знак "Куйбышев — запасная столица"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30