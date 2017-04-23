Глава Самары Олег Фурсов принял участие в общегородском субботнике

В субботу, 22 апреля, в Самаре прошел общегородской субботник. На уборку Самары вышли представители общественных организаций, трудовые коллективы предприятий, в том числе участники Соглашения о совместных действиях по созданию комфортной городской среды.
Кроме того, в субботнике участвовали члены общественных советов, которые были созданы по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Тысячи горожан, несмотря на погоду, наводили порядок в своих дворах.
Студенты и волонтеры вышли на уборку в парке Победы. На помощь им пришли почетные граждане города, глава Самары Олег Фурсов и председатель гордумы Галина Андриянова. Они высадили березы на одной из центральных аллей парка, привели в порядок территорию у Дворца ветеранов.
Глядя на трудящуюся молодежь, почетный гражданин Самары, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин подчеркнул: "Мы рады видеть, что молодежь продолжает наши традиции, и Самара меняет свой облик к лучшему из года в год".
Олег Фурсов отметил, что именно молодое поколение является основной движущей силой в вопросах наведения порядка в городе. Он подчеркнул важность того, что к благоустройству города подключились самарцы разных возрастов.
"Сегодня на субботник вышли представители молодого поколения, люди среднего возраста и почетные граждане, которые уже так много сделали для нашего города. Это говорит о том, что всех нас объединяет общая цель — навести порядок в родном городе, — отметил он. — Этим субботником не заканчивается месячник по благоустройству, работа по наведению порядка продолжится и на следующей неделе. И, конечно, круглый год мы будем делать так, чтобы наша Самара становилась чище, комфортнее и уютнее".
Масштабы "генеральной уборки" города оценила и председатель гордумы Галина Андриянова.
"Очень здорово, что в городе происходят такие масштабные мероприятия, что так много людей принимает участие в них. Только вместе, сплотившись, мы сможем сделать город таким, о котором мечтаем", — подчеркнула она.
Всего в субботнике приняли участие более 86 тыс. человек, убрана территория площадью 5 млн кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.
После трудового дня жителей города пригласили на большой концерт под лозунгом "Поработал — отдохни!", который состоялся на площади Куйбышева. В нем приняли участие местные коллективы и звезды российской эстрады.
По итогам месячника по благоустройству три лучших двора в каждом районе Самары оснастят камерами видеонаблюдения, которые подключат к системе "Безопасный город". Также жители, проявившие наибольшее усердие в уборке, смогут рассчитывать на комплексное благоустройство своих дворов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(