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ЖКХ и благоустройство Общество

Глава Самары Олег Фурсов принял участие в общегородском субботнике

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 апреля, в Самаре прошел общегородской субботник. На уборку Самары вышли представители общественных организаций, трудовые коллективы предприятий, в том числе участники Соглашения о совместных действиях по созданию комфортной городской среды.

Фото: Пресс-служба Главы Администрации Самары

Кроме того, в субботнике участвовали члены общественных советов, которые были созданы по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Тысячи горожан, несмотря на погоду, наводили порядок в своих дворах.

Студенты и волонтеры вышли на уборку в парке Победы. На помощь им пришли почетные граждане города, глава Самары Олег Фурсов и председатель гордумы Галина Андриянова. Они высадили березы на одной из центральных аллей парка, привели в порядок территорию у Дворца ветеранов.
Глядя на трудящуюся молодежь, почетный гражданин Самары, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин подчеркнул: "Мы рады видеть, что молодежь продолжает наши традиции, и Самара меняет свой облик к лучшему из года в год".

Олег Фурсов отметил, что именно молодое поколение является основной движущей силой в вопросах наведения порядка в городе. Он подчеркнул важность того, что к благоустройству города подключились самарцы разных возрастов.

"Сегодня на субботник вышли представители молодого поколения, люди среднего возраста и почетные граждане, которые уже так много сделали для нашего города. Это говорит о том, что всех нас объединяет общая цель — навести порядок в родном городе, — отметил он. — Этим субботником не заканчивается месячник по благоустройству, работа по наведению порядка продолжится и на следующей неделе. И, конечно, круглый год мы будем делать так, чтобы наша Самара становилась чище, комфортнее и уютнее".

Масштабы "генеральной уборки" города оценила и председатель гордумы Галина Андриянова.

"Очень здорово, что в городе происходят такие масштабные мероприятия, что так много людей принимает участие в них. Только вместе, сплотившись, мы сможем сделать город таким, о котором мечтаем", — подчеркнула она.

Всего в субботнике приняли участие более 86 тыс. человек, убрана территория площадью 5 млн кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.

После трудового дня жителей города пригласили на большой концерт под лозунгом "Поработал — отдохни!", который состоялся на площади Куйбышева. В нем приняли участие местные коллективы и звезды российской эстрады.

По итогам месячника по благоустройству три лучших двора в каждом районе Самары оснастят камерами видеонаблюдения, которые подключат к системе "Безопасный город". Также жители, проявившие наибольшее усердие в уборке, смогут рассчитывать на комплексное благоустройство своих дворов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

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