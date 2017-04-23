В Сызрани произошло обрушение грунта у входа в штольню

В воскресенье, 23 апреля, в пос. Новокашпирский в Сызрани произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В 12:30 в дежурную службу "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области" поступило сообщение о происшествии.

К месту происшествия направили оперативную группу 7 отряд ФПС по Самарской области. Также туда прибыли сотрудники администрации города. Как выяснилось, произошла подвижка грунта, из-за чего были повреждены металлоконструкции над главным входом в штольню и завал входа. Подъезды к штольне перекрыли.

К ликвидации привлекли 10 человек и четыре единицы техники, из них от МЧС три человека личного состава и одна единица техники.

На 24 апреля запланирована работа комиссии Ростехнадзора по установлению причин произошедшего и возможность дальнейшей эксплуатации штольни.