Полицейские выявили очередных самарцев, фиктивно регистрировавших мигрантов

Правоохранители обнаружили в Самаре "резиновую квартиру", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Семь иностранцев были прописаны в квартире дома в пос. Мехзавод, но по этому адресу не проживали. По версии полиции, владелец квартиры — ранее судимый 32-летний самарец незаконно поставил мигрантов на учет, не собираясь предоставлять им жилплощадь.

Аналогичные случаи выявили и в другом районе Самары. Фигурантами уголовных дел стали трое жителей Советского района — безработные мужчины 64 и 47 лет и 56-летняя женщина. По версии правоохранителей, они также фиктивно регистрировали иностранцев.

В связи с этим по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" возбуждены уголовные дела.