16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В селе Сызранского района кто-то убивает домашних котов В Самаре задержана участница группы хакеров, похищавших деньги с чужих счетов с помощью "троянов" Самарские полицейские задержали мужчину, выбросившего приятеля из окна квартиры Дело о жестоком убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее сына-подростка дошло до суда По факту гибели полугодовалой девочки в больнице им. Семашко возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

Самарский водитель может понести уголовную ответственность за повторное пьяное вождение

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати

В отношении 24-летнего самарца возбудили уголовное дело за пьяное вождение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У дома на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий инспекторы ДПС остановили за нарушение Lada Priora. От водителя легковушки исходил резкий запах алкоголя.

Как выяснилось, ранее по постановлению мирового судьи автомобилиста уже лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишили водительских прав. Срок действия этого наказания еще не истек.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Ekaterina Dronova 13 февраля 2017 12:12 В Самаре кинолога подозревают в том, что она бросила беременную кошку под колеса машины

ну что за люди, и откуда они только берутся?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30