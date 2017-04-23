Самарский водитель может понести уголовную ответственность за повторное пьяное вождение

В отношении 24-летнего самарца возбудили уголовное дело за пьяное вождение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У дома на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий инспекторы ДПС остановили за нарушение Lada Priora. От водителя легковушки исходил резкий запах алкоголя.

Как выяснилось, ранее по постановлению мирового судьи автомобилиста уже лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишили водительских прав. Срок действия этого наказания еще не истек.