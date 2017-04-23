Безработного похвистневца задержали с наркотиками

В Похвистневе, на пересечении улиц Степная и Рокоссовского, правоохранители задержали 23-летнего безработного местного жителя с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские заметили молодого человека с признаками опьянения. У него не было при себе документов, и поэтому парня доставили в отдел полиции. Там при досмотре в кармане его куртки нашли пакет с 21,80 г марихуаны.
Подозреваемый неоднократно был судим за имущественные преступления. Он рассказал правоохранителям, что нарвал растение неподалеку от гаражного массива и хранил для личного употребления.
Теперь в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков".
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?