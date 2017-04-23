Безработного похвистневца задержали с наркотиками

В Похвистневе, на пересечении улиц Степная и Рокоссовского, правоохранители задержали 23-летнего безработного местного жителя с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские заметили молодого человека с признаками опьянения. У него не было при себе документов, и поэтому парня доставили в отдел полиции. Там при досмотре в кармане его куртки нашли пакет с 21,80 г марихуаны.

Подозреваемый неоднократно был судим за имущественные преступления. Он рассказал правоохранителям, что нарвал растение неподалеку от гаражного массива и хранил для личного употребления.

Теперь в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков".