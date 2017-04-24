Самарец обратился в стихах к любителям "победных" автонаклеек

Житель Самары, краевед и историк Владимир Громов обратился в преддверии 72-й годовщины Великой Победы к своим согражданам с призывом отказаться от пошлых автомобильных наклеек. По его словам, они не только не уместны с точки зрения почтения памяти о 28 миллионах погибших фронтовиках, но и совершенно не патриотичны.

"Если стыдно, что мы не умеем делать как в Германии авто, клей наклейку "езжу на трофейном", может быть тебе поверит кто...", - говорит Владимир, добавляя, что эти и другие, еще более пошлые шутки совсем никак не поднимают настрой россиян в канун великого праздника.