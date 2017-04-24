В девяти районах Самары будут раздавать Георгиевские ленточки

В понедельник, 24 апреля, в 14:00 в Самаре стартует Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщает пресс-служба облправительства.

На площади Победы (пересечении ул. Галактионовская и Ярмарочная), как и еще на 10 площадках Самары, добровольцы начнут раздавать жителям города Георгиевские ленты и рассказывать об истории этого символа в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка".

Акция проходит по всей России с 24 апреля и вплоть до 9 мая, чтобы каждый гражданин смог получить к празднику ленту — символ Победы. Георгиевская ленточка напоминает о том, какой подвиг был совершен предками ради Победы над фашизмом и освобождения Родины. Только в нашем городе 103 добровольца раздадут около 65 тыс. лент — это почти в два раза больше количества лент, розданных в прошлом году. В акции примет участие несколько крупных волонтерских организаций города: "Городской волонтерский центр городского округа Самара", СамРО ВОД "Волонтеры Победы", ДООВ "Городская Лига Волонтеров".

Акция развернется на территории девяти внутригородских районов Самары, поэтому у всех желающих будет возможность получить ленточку и прикрепить на грудь символ Победы. Как правильно носить Георгиевскую ленту также расскажут волонтеры, а еще помогут закрепить ее на одежду, как положено — с левой стороны, ближе к сердцу. Такая технология раздачи ленточек едина по всей стране, чтобы жители России точно знали, что Георгиевская лента — знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и погибшим за свободу Родины на поле боя, поэтому носить ее нужно достойно и относиться к этому ответственно.

Узнать адреса проведения акции можно по ссылке.