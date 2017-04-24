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Строительство Строительство и недвижимость

Строительство здания апелляционного арбитража пытаются перенести в Кировский район

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Многолетняя дискуссия о том, стоит ли строить новое здание 11-го арбитражного апелляционного суда на проспекте Ленина в Самаре, может разрешиться переездом судебной инстанции на площадку в Кировском районе, предложенную в качестве альтернативы мэрией города, пишет "Самарское обозрение".

Все время, которое Александр Ефанов занимает должность председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда — а это два шестилетних срока подряд с июля 2005 г., он активно боролся за площадку, выделенную под новое здание ведомства на пересечении ул. Осипенко и пр. Ленина в Самаре.

Сейчас ААС находится в 8-этажном здании бывшего Дома молодежи на ул. Аэродромной, которое было лишь приспособлено под судебное и не отвечает современным требованиям. В своих интервью Александр Ефанов не раз жаловался, что залов судебных заседаний не хватает, поэтому участники процессов не могут свободно размещаться в помещениях, где рассматриваются дела.

Как пишет издание, в борьбе за земельный участок на территории сквера имени Фадеева руководителю апелляционной инстанции пришлось скрестить шпаги с жильцами дома № 1 на проспекте Ленина, занявшими глухую оборону. Их силами строительство здания суда удалось несколько раз приостановить, а в марте прошлого года они вновь заблокировали стройку, выйдя на митинг с предложением разбить в сквере мемориально-парковую зону имени основателя "ЦСКБ-Прогресс", почетного гражданина Самары Дмитрия Козлова.

Недовольные жители создали широкий общественный резонанс, а ситуация попала на особый контроль уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. На минувшей неделе омбудсмен представила в губернской думе доклад по итогам работы в 2016 г., в котором заявила о том, что возведение в сквере Фадеева "интенсивно используемого капитального сооружения помимо разрушения экологии может привести к существенным проблемам транспортного сообщения".

Чтобы разрешить конфликт, Ольга Гальцова провела рабочую встречу с главой Самары Олегом Фурсовым, по итогам которой городской департамент градостроительства предложил под здание суда альтернативный земельный участок в Кировском районе — на пересечении проспекта Юных пионеров и Ташкентского переулка (территориально это район Безымянки).

"Данная территория обеспечена инженерной и транспортной инфраструктурой. Земельный участок расположен в границах функциональных зон многоэтажного строительства и общегородской системы обслуживания (Ц-3), разрешающей размещение здания суда", — говорится в докладе Ольги Гальцовой.

Однако в 11 -м ААС предложение мэрии встретили без энтузиазма. Как пояснила "СО" пресс-секретарь суда Ольга Кувичка, с учетом межрегионального характера функционирования арбитражных апелляционных судов эти здания следует размещать на территории общегородского центра или общественного центра планировочного района города в удобной связи с междугородними транспортными узлами общественного транспорта.

"Предлагаемый земельный участок указанным требованиям не отвечает", -резюмировала Кувичка. По словам же пресс-секретаря уполномоченного по правам человека Лидии Кузнецовой, стороны спора хотят снять социальную напряженность ситуации, поэтому мэрия Самары ждет от апелляционной инстанции собственных предложений. "Теперь все зависит от самого суда. Пока других идей не звучало, а сам город не уполномочен выходить с такими предложениями", — отметила Кузнецова.

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