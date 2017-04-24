Промсвязьбанк обновил линейку по вкладам в рублях и в валюте

Промсвязьбанк предложил розничным клиентам новый рублевый вклад "Мой доход" с повышенными ставками и удобными сроками размещения средств на три месяца или шесть месяцев.

Процентная ставка по вкладу — 8,5% годовых на срок 91 день и 8,1% годовых на срок 181 день.

Сумма по вкладу — от 100 000 до 1 500 000 рублей. По условиям вклада расходные операции и пополнение не предусмотрены, допустимая пролонгация — не более трех раз.

Промсвязьбанк также повысил ставки по вкладу "Моя выгода" в долларах США и евро в среднем на 0,15-0,35 п.п. при размещении средств на два и три года. Максимальная процентная ставка по вкладам в долларах США теперь составляет 1,7% годовых, в евро — 0,3% годовых.

Открыть новый вклад "Мой доход" с повышенными ставками в рублях и вклад "Моя выгода" с повышенными ставками в валюте можно в любом из офисов ПСБ или в интернет-банке PSB-Retail при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания.