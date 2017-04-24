Промсвязьбанк обновил линейку по вкладам в рублях и в валюте

Промсвязьбанк предложил розничным клиентам новый рублевый вклад "Мой доход" с повышенными ставками и удобными сроками размещения средств на три месяца или шесть месяцев.
Процентная ставка по вкладу — 8,5% годовых на срок 91 день и 8,1% годовых на срок 181 день.
Сумма по вкладу — от 100 000 до 1 500 000 рублей. По условиям вклада расходные операции и пополнение не предусмотрены, допустимая пролонгация — не более трех раз.
Промсвязьбанк также повысил ставки по вкладу "Моя выгода" в долларах США и евро в среднем на 0,15-0,35 п.п. при размещении средств на два и три года. Максимальная процентная ставка по вкладам в долларах США теперь составляет 1,7% годовых, в евро — 0,3% годовых.
Открыть новый вклад "Мой доход" с повышенными ставками в рублях и вклад "Моя выгода" с повышенными ставками в валюте можно в любом из офисов ПСБ или в интернет-банке PSB-Retail при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.