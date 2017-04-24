В Самарской области ожидается потепление

В ближайшие дни в регионе потеплеет, сообщают в Приволжском УГМС. В понедельник, 24 апреля, пройдет дождь, местами сильный. Температура воздуха составит 6 ... 11 °C. Ветер южный 9-14 м/с.
Во вторник, 25 апреля, ночью в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит -1 ... +4 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется от +7 до +12 °C. Ветер западный 7-12 м/с.
В среду, 26 апреля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью похолодает от +2 до -3 °C, днем потеплеет - от 9 до 14 °C.
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"