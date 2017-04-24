В Самарской области ожидается потепление

В ближайшие дни в регионе потеплеет, сообщают в Приволжском УГМС. В понедельник, 24 апреля, пройдет дождь, местами сильный. Температура воздуха составит 6 ... 11 °C. Ветер южный 9-14 м/с.

Во вторник, 25 апреля, ночью в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит -1 ... +4 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется от +7 до +12 °C. Ветер западный 7-12 м/с.

В среду, 26 апреля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью похолодает от +2 до -3 °C, днем потеплеет - от 9 до 14 °C.

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.