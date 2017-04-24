24 апреля, в 19:00, в Самарской филармонии выступит Государственный театр танца "Казаки России", сообщила пресс-служба учреждения.
"Казаки России" представляют фольклорное наследие различных казачьих регионов страны — от Дона и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. В репертуаре коллектива более 20 танцев, 50 песен, 10 сольных музыкальных композиций.
Наряду с традиционными казачьими танцами, такими как "Хоперцы", "Казачий пляс", "Нога в ногу", "Чернобровый" и др., артисты театра блестяще исполняют "Липецкую матаню", "Гопак", "Улицу на улицу" и знаменитую "Калинку".
Последние комментарии
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.
Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((