24 апреля, в 19:00, в Самарской филармонии выступит Государственный театр танца "Казаки России", сообщила пресс-служба учреждения.

"Казаки России" представляют фольклорное наследие различных казачьих регионов страны — от Дона и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. В репертуаре коллектива более 20 танцев, 50 песен, 10 сольных музыкальных композиций.

Наряду с традиционными казачьими танцами, такими как "Хоперцы", "Казачий пляс", "Нога в ногу", "Чернобровый" и др., артисты театра блестяще исполняют "Липецкую матаню", "Гопак", "Улицу на улицу" и знаменитую "Калинку".